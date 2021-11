A Rocca de' Baldi le celebrazioni del IV novembre [FOTO]

Anche il comune di Rocca de' Baldi ha celebrato la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate rendendo omaggio ai monumenti ai caduti in presenti in paese: a Crava, ai Carleveri, a Rocca e alla lapide sulla facciata del municipio.

Oltre a una nutrita rappresentanza del Gruppo Alpini di Rocca de' Baldi e della Sezione di Mondovì, erano presenti rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, della Marina, dei Paracadutisti e dell'ANPI.

Quest'anno è ritornata ad essere presente la Banda Musicale di Morozzo mentre le scuole, loro malgrado, pur lasciando un gradito messaggio di ricordo non potevano essere presenti in osservanza al disciplinare anti-Covid 19.

"Il ricordo di chi ha sacrificato la propria vità per la nostra libertà e per l'Unità Nazionale deve essere sempre vivo e partecipato - ha precisato il Sindaco Bruno Curti - in particolare in questo anno di ripresa delle attività e di ricordo al Milite Ignoto, decorrono infatti 100 anni dalla Sua traslazione ai piedi dell'Altare della Patria".