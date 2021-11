A Verzuolo e Cardé il Rotary organizza giornate di raccolta rifiuti

Si è tenuta sabato 6 novembre nel pomeriggio l’iniziativa di raccolta rifiuti nei comuni di Verzuolo e Cardè organizzata dai Distretti Interact 2031 e 2032 del Rotary in collaborazione con i ragazzi del Rotaract Club Monviso di Saluzzo; più di una ventina i giovani partecipanti presenti, i quali si sono impegnati nella pulizia di due aree a Cardè: l’area attrezzata sotto il ponte e l’area nei pressi del guado Po in località Cascinasse, quest’ultima facente parte degli ex tenimenti Mauriziani Patrimonio UNESCO della Biosfera del Monviso; a Verzuolo invece l’attività ha riguardato il centro cittadino nella zona attorno a Piazza Martiri, in via Cima, in via Fucina e lungo il tratto di via Roma.



“Un’ottima occasione per fare squadra mettendosi al servizio della comunità e del territorio sempre con un’attenzione particolare all’ambiente e agli spazi pubblici che ci circondano. Speriamo che questo sia l’inizio di una duratura e proficua collaborazione con i comuni di Verzuolo e Cardè, da estendersi anche agli altri comuni del territorio” questo il commento di Luca Madala Presidente del Rotaract Club Monviso di Saluzzo.