Alba: 45 mila euro per la messa in sicurezza degli infissi delle scuole

Scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado: il Comune ha stanziato 45 mila euro per la sistemazione degli infissi.

Una cifra che sarà così suddivisa: 10mila euro per le tre scuole dell’infanzia "Peter Pan", asilo di Mussotto e "Pippi Calze Lunghe". Ventimila per le elementari del Mussotto, per la "Gianni Rodari" e la "Maria Montessori". Quindicimila euro per le Medie di Mussotto, "Vida" e "Macrino".

I lavori verranno effettuati per migliorare tutte le parti che compongono gli infissi (guarnizioni, ferramenta, gocciolatoi, maniglie e cerniere), e le loro aperture e chiusure in sicurezza. A seguire i lavori sarà l'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio.