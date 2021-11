Alberi e piste ciclabili fanno di Cuneo una delle città più green d'Italia. Ma siamo invasi dalle auto

"Buone notizie per Cuneo dal nuovo rapporto pubblicato da Legambiente e Ambiente Italia che analizza l’ecosistema urbano in 105 capoluoghi di provincia italiani analizzando alcune aree chiave: qualità dell'aria, acqua, politiche di gestione dei rifiuti e mobilità pubblica.

Cuneo è la prima città in Italia con più alberi in aree di proprietà pubblica ed è la terza per chilometri di piste ciclabili".

L'annuncio è del sindaco Federico Borgna, a commento del 28esimo rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia, che si basa su 18 parametri raggruppati in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente): la classifica finale fotografa con dati relativi al 2020 le performance ambientali di 105 città capoluogo di provincia.

L'assessore all'Ambiente Davide Dalmasso commenta il risultato: "Un buon segnale. Siamo sempre nella zona alta della classifica e progrediamo ogni anno un pochino. Non posso che esprimere soddisfazione, soprattutto per il lavoro di questi anni sulle piste ciclabili. Quelli sull'ambiente sono obiettivi sfidanti, la situazione è in costante evoluzione e non si arriva mai alla meta, ma Cuneo si conferma a livelli di eccellenza".

Livelli, appunto, molto alti per la città: in classifica generale Cuneo si piazza al 14esimo posto, prima città capoluogo in Piemonte. Trento si conferma la più green d'Italia.