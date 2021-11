L'assessore Icardi al lavoro da casa dopo il pauroso incidente di ieri

E’ tornato al lavoro, seppur dalla sua abitazione e non dagli uffici dell’Assessorato di corso Regina Margherita a Torino, Luigi Icardi, responsabile della sanità nella Giunta del governatore Alberto Cirio, nella giornata di ieri (lunedì 8 novembre) involontario protagonista dell’incidente che lo ha coinvolto insieme al suo autista.

Icardi e l'autista, a bordo di un’auto di servizio della Regione, percorrevano corso Re Umberto a Torino, in arrivo da una commissione consiliare e diretti all’incontro svoltosi ieri al Dirmei col commissario per l’Emergenza Covid, il generale Figliuolo.

Poco più di un brutto spavento, per l’esponente leghista – che viaggiava sul posto del passeggero – e il suo collaboratore, finiti contro un palo dopo l’urto contro un’utilitaria che, impegnata in un’improvvisa svolta, non si è avveduta che alla sua destra stava giungendo l’Alfa Giulia sulla quale i due stavano percorrendo la corsia riservata ai tram e ai mezzi speciali, tra i quali rientrano i veicoli in uso alla Giunta regionale.

Provvidenziale l’entrata in funzione degli air bag e le cinture di sicurezza, regolarmente indossate, grazie ai quali l’ex sindaco di Santo Stefano Belbo se l’è potuta cavare con qualche contusione. Le condizioni di salute di Icardi, come confermano dal suo Assessorato, sono buone, a parte le comprensibili acciaccature.

Ancora nel pomeriggio di ieri Icardi veniva così dimesso dal Pronto Soccorso dell’ospedale Mauriziano e oggi è tornato operativo alla guida dell’Assessorato.

Ferite comunque lievi anche per il suo autista, che nello scontro ha rimediato una lussazione a un braccio e per l’autista dell’altra vettura.