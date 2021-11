Bra, due alberi a rischio caduta: disposto l’abbattimento

A causa di problemi strutturali tali da pregiudicarne irrimediabilmente la stabilità, nei prossimi giorni è previsto l’abbattimento di due alberi in città. Si tratta di un tiglio nel viale parallelo alla strada di accesso ai campi Sportivi e di un altro tiglio in via Don Orione. In entrambi i casi la perizia del tecnico incaricato di valutare la loro stabilità ha evidenziato una "classe di propensione al cedimento D estrema", raccomandandone l'abbattimento.



Sul tiglio dei campi sportivi si interverrà indicativamente già nel corso di questa settimana, mentre per quello di via Don Orione la data individuata, anche al fine di minimizzare i problemi legati alla circolazione, è per la mattinata di sabato 20 novembre, salvo condizioni meteo avverse.