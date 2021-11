Bra, il Comune destina 4.5 milioni alle opere pubbliche

"Un programma flessibile, che non dimentica i capitoli di manutenzione ordinaria e straordinaria ma che è aperto allo stesso tempo alle opportunità che arriveranno dal Pnnr (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e ai fondi che vengono erogati dai bandi nazionali, per le quali potremo attuare delle modifiche".

Con queste parole l’assessore ai Lavori pubblici Luciano Messa ci presenta il piano triennale 2022-2024 per le opere pubbliche, il documento che individua gli investimenti fondamentali da fare nel corso dell’anno successivo, a cui sono destinati complessivamente 4.5 milioni di euro.



Per quanto riguarda gli interventi generali di manutenzione, nessun’area è stata tralasciata: parliamo in particolare di edifici comunali, scolastici, sportivi, cimiteri, strade, illuminazione, videosorveglianza e verde pubblico.



Per quelli più specifici, già certi di essere attuati, si porrà particolare attenzione alle sedi delle frazioni Oltre-ferrovia (dimora dell’unica squadra braidese di calcio femminile) e di Madonna dei Fiori (dove è presente un problema di copertura, per cui sono investiti 50mila euro).



Centosessantamila euro verranno invece rivolti all’ammodernamento dell’impiantistica del Teatro Politeama, del Palazzo Comunale e a favore delle aree gioco di piazza Fenoglio e piazza Roma. Per altri interventi, come la riqualificazione energetica della Scuola Collodi o il collegamento ciclabile tra Bra e Pollenzo, si cercherà invece di reperire fondi attraverso i bandi.



In fase di programmazione ci sono poi diverse opere che non appaiono nel piano, ma sono già state previste negli anni precedenti, con l’obiettivo ora di concluderle nel 2022. La riqualificazione di Via Vittorio Emanuele e del centro incontri di Bandito, degli impianti di illuminazione pubblica nelle periferie e dell’area dei Giardini della Rocca; la realizzazione della pista da skateboard e dell’ascensore presso la Scuola Primaria Don Milani.



Il sindaco Gianni Fogliato si sofferma invece sul milione di euro attesi come proventi edificatori, legati all’edilizia. "La cifra è più bassa di quella degli anni scorsi, perché vogliamo essere cauti, ma evidenziamo come questi oneri sono destinati interamente a coprire investimenti, quando la normativa li prevederebbe anche per spese ordinarie del Comune".



Anche i mutui, che ammontano a un milione e 76mila euro, "saranno utilizzati per coprire solo per opere importanti, perché vogliamo perseguire l’oculatezza. Siamo d’accordo col presidente del Consiglio Mario Draghi quando dice che esiste un debito buono, ma allo stesso tempo è bene che questo non aumenti troppo, in quanto impatta sul bilancio, che nel nostro Comune è comunque in regola".