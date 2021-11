Bra: presentata la biografia dell'imprenditore Beppe Piumatti

“Non mollare mai è il mantra contagioso che Giuseppe Piumatti trasferisce a tutti i collaboratori diretti, familiari in primis.”



E’ con questo motto che la Bra Servizi vive la sua quotidianità dall’ormai lontano 1989… ma è esattamente dal 6 novembre del 1990 che la Bra Servizi è una vera e propria azienda familiare. La Famiglia Piumatti è cresciuta con l’azienda e l’azienda è cresciuta coinvolgendo tante famiglie, tanti collaboratori che si sono prodigati e hanno creduto nei continui ambiziosi obiettivi che Giuseppe Piumatti poneva giorno dopo giorno.



La famiglia, le persone, i sacrifici, i sogni e tanto ottimismo, ecco i temi trattati nel libro presentato sabato 6 novembre presso la Bra Servizi “il giallo e il rosa. Giuseppe Piumatti, un imprenditore fai da te. Spunti per cercare il talento che c'è in te”. Una presentazione effervescente e coinvolgente, proprio come lo stile della famiglia Piumatti. Un momento di Unione delle tante famiglie dei collaboratori che compongono la grande famiglia Bra Servizi. Una giornata di gioia e di festa per grandi e piccini tutti coinvolti nella celebrazione della coesione di un gruppo di persone grazie alle quali Giuseppe Piumatti, Marina, Sonia e Sabrina hanno potuto raggiungere i traguardi prefissati.



Gli autori, sono personaggi molto noti sul territorio piemontese e riconosciuti sul panorama nazionale ovvero Massimo Tallone e Gian Maria Aliberti Gerbotto, ai quali Stefania Camoletto ha dato un valido contributo accademico indirizzato soprattutto alla responsabilità sociale d’impresa.



Elena Masuelli ha orchestrato con maestria la presentazione degli autori e del protagonista Giuseppe Piumatti il quale descrive così il libro della sua biografia: ”Credo che il vero valore di una famiglia imprenditoriale sia rappresentato dalla passione per l’impresa, il divertimento nell’essere dentro e la forza di guardare avanti nonostante gli ostacoli. Ciò che ho voluto esplicitare in questo libro, è la determinazione, la tenacia con cui ho guardato al futuro quando non sapevo neppure lontanamente cosa significasse essere imprenditore. Mi sono trovato solo e abbandonato da coloro che ritenevo i miei soci e amici, e ho dovuto dare tutto me stesso scoprendo qualità e doti che non immaginavo di possedere. Niente di meno di ciò che il buon Dio mi ha donato, questo è ciò che ho messo a disposizione della Bra Servizi e della mia famiglia. Un percorso che credo solo Marina, Sonia, Sabrina ed i miei amati genitori possano realmente comprendere avendo vissuto accanto a me i momenti tristi, devastanti e bui. Periodi che se superati lasciano al cuore certamente qualche cicatrice, ma anche l’opportunità di ricordare ogni giorno che ciò che ci viviamo è un dono, esattamente come le nostre qualità, e tutto ciò va utilizzato nel bene e per il bene. Solo così si assapora la gioia, si apprezzano i sacrifici altrui e si rispettano i collaboratori. Il libro “il giallo e il rosa”, il cui ricavato verrà interamente devoluto a scopi benefici, spero possa stimolare i giovani a credere in se stessi e nel futuro. Questa è la mia testimonianza di vita.”



“Le Aziende sono dei generatori di energia e noi con il nostro spirito ed il nostro lavoro creiamo energia positiva e stimoli per noi stessi e tutti coloro che ci seguono nella nostra avventura imprenditoriale. I sogni dei nostri collaboratori sono i nostri sogni. Siamo un agglomerato di sognatori che lavorano sodo per concretizzare i sogni e farli divenire realtà, proprio come facciamo quotidianamente con i rifiuti, trasformandoli in risorse!”



Sono le parole di Sonia Piumatti la primogenita di Giuseppe e Marina. Sabrina, la secondogenita, in qualità di responsabile del personale della Bra Servizi aggiunge: “L’azienda è un bene collettivo da preservare che deve essere rispettata internamente ed esternamente. Io mi impegno in prima persona nel mantenere coesa la squadra spronando ciascuno a dare il meglio di sé sfruttando le proprie competenze e facendo fruttare le attitudini specifiche del singolo. Oliando quotidianamente questo delicato ingranaggio unito alle corrette linee guida, l’azienda permette a tutti di fare evoluzioni e cambiamenti personali, creando cultura benessere e ottimismo che ricadono sull’intero territorio.”