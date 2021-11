"La magia è la cosa che più mi piace, da sempre": incontro con Zapotek, protagonista sabato sera al teatro Iris di Dronero

È stato il protagonista del primo spettacolo della rassegna Sim Sala Blink, sabato sera, 6 novembre, al teatro Iris di Dronero. Affiancato da Denise, ha fatto divertire e meravigliato grandi e piccini.

Marco Occelli, in arte Zapotek, si racconta.

"Era uscito spontaneamente il soprannome Zapotek, mentre stavo giocando gli amici ad un gioco da tavolo. Avevo 12 anni e da quel momento ho pensato che quello sarebbe stato il modo col quale sarei stato chiamato un giorno, anche da Mago. La magia è la cosa che più mi piace, da sempre".

L'artista ha coltivato fin da piccolo la sua passione, prendendo spunto a 6 anni dal Manuale di Paperinik e preparando per la famiglia almeno uno spettacolo all'anno, solitamente in occasione del Natale: il calore di quegli applausi è stato per lui la più grande spinta a non abbandonare il sogno.

Oltre alla scelta del nome, a 12 anni Zapotek decide, così, di iscriversi ad un Circolo Magico di Saluzzo. A 16 anni gli esordi come assistente di Piero Osella, il mago Budinì, e di altri maghi. I primi spettacoli negli oratori, nelle piazze, fino ad oggi: un capannone allestito vicino a casa dove far le prove e l'esibirsi anche nei teatri.

Del Zapotek bambino rimane ancora oggi, oltre che la passione e l'intraprendenza, il grande desiderio di imparare: "Amo andare a vedere altri spettacoli di magia. È ogni volta una scoperta, motivo per prendere spunto e crescere non soltanto professionalmente. Desidero poi ringraziare tanto Blink Circolo Magico di Dronero, la cui "Squola di Magia" la consiglio a tutti quelli che desiderano approcciarsi alla magia".

Conosce trucchi e tecniche, ma se si osserva attentamente, di Zapotek si può notare che conserva intatto uno sguardo di autentica meraviglia. Sarà forse questa, da sempre, la sua più grande magia?