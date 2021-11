Le celebrazioni per il 4 Novembre a Bra

Domenica 7 novembre si sono svolte a Bra le commemorazioni organizzate dal Comune in occasione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.



Ad aprire la mattinata in ricordo dei caduti di tutte le guerre è stata la tradizionale deposizione delle corone d’alloro ai cippi cittadini. A seguire, cerimonia presso il monumento ai Caduti in piazza Roma, alla presenza del Sindaco Gianni Fogliato, di rappresentati dell’Amministrazione comunale e delle autorità, dei rappresentati delle associazioni combattentistiche e d’arma e della banda musicale cittadina “Giuseppe Verdi”.



Infine, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea è stata celebrata la Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre.