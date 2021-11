QUARTA PARETE: La crisi delle materie prime spaventa la Granda. Se ne parla stasera alle 21

La crisi delle materie prime spaventa la Granda.

E' questo il tema della puntata di Quarta parete in onda stasera martedì 9 novembre su Targatocn e LavocediAlba alle 21 e sulle pagine Facebook delle due testate.

La puntata del format condotto da Barbara Simonelli sarà dedicata all'economia e all'impennata del costo delle materie prime. Una tempesta perfetta, che il prossimo anno svuoterà le nostre tasche. Ma cosa ha scatenato l’impennata dei costi?

Ne parleremo in studio con Elena Angaramo, responsabile del Centro Studi di Confindustria, Gabriele Gazzano, amministratore delegato della Editel Spa di Nucetto e presidente di Ance e Davide Masera, segretario provinciale Cgil.

Quarta parete sarà trasmessa dagli spazi di Isiline, provider per la fibra ottica e la connessione veloce ormai di riferimento per privati e aziende in tutto il Piemonte.

Appuntamento a questa sera, alle 21. Per ritrovarci ogni martedì con "Quarta parete".