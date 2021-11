Savigliano: all'Oasi Giovani un corso per avvicinare i ragazzi al mondo del teatro

Un'esperienza per avvicinare i ragazzi al piacere del teatro in un’atmosfera stimolante ed amichevole. Dal 16 novembre Oasi Giovani, nell'ambito del progetto Oceano, propone un corso di teatro con Giuseppe Porcu, già “anima” delle scuole di circo Fuma che 'nduma.



Il laboratorio si svolgerà ogni martedì dalle 14.30 alle 16.30 presso i locali di Oceano in corso Roma 111. Ci sarà la possibilità, per i ragazzi usciti da scuola, di pranzare con il pasto preparato dalla cuoca o portato da casa.



Spiega il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione: «Il corso si propone di valorizzare le capacità di ciascun partecipante e di costruire un percorso sia personale che collettivo, che porti i ragazzi e i giovani ad appropriarsi degli strumenti del teatro esprimendo attitudini personali ed inclinazioni».



Il laboratorio ha un costo di 30 euro. Per informazioni ed iscrizioni: 349. 3595670.



Mentre tanti altri laboratori sono ai nastri di partenza, gli educatori del progetto Oceano registrano il grande successo della festa “H 24” che nei giorni scorsi ha dato il via alle attività. Un'intera giornata in cui circa quaranta ragazzi hanno potuto stare insieme, divertirsi con giochi di squadra ed anche riflettere.



Afferma Saglione: «Siamo molto soddisfatti per la riuscita della festa che si è svolta a palazzo Longis. Abbiamo ricevuto commenti entusiastici sia dai ragazzi che dai loro genitori. E, soprattutto, si sono avvicinati al nostro mondo giovani che non conoscevamo. Ripeteremo senz'altro l'iniziativa, con ogni probabilità già nel mese di gennaio».