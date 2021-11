Torna l'orario invernale per i Musei di Saluzzo, ma non mancheranno eventi e novità

Dal 1° novembre torna l’orario invernale nei musei di Saluzzo, aperti, fino al 6 gennaio, soltanto la domenica e i festivi

Ciò nonostante, anche nel mese di Novembre, MuSa - Musei Saluzzo, propone un ricco calendario di eventi e visite per soddisfare il gusto dei diversi target di visitatori, dai più piccoli ai più grandi.

28 Novembre

Casa Pellico fra cibo e cultura

La cultura si unisce al cibo in uno degli angoli più suggestivi del centro storico di Saluzzo. L’iniziativa include l’ingresso alla casa natale del poeta e patriota Silvio Pellico. Casa Pellico è un edificio di origine medioevale situato appena al di fuori della prima cerchia di mura del 1280, nella suggestiva piazzetta dal nome dell'antica porta dei Mondagli, abbattuta nel 1890.

Alla visita seguirà un piccolo laboratorio per coinvolgere anche i bambini con riso soffiato e fiocchi di mais al cioccolato. In degustazione piccola merenda con cioccolaterie e tortini alle nocciole accompagnati da the caldi.

Orario: dalle ore 15.00

Costo: € 8 ( visita + merenda) , under 12 gratuito

Ritrovo e partenza: Museo Casa Pellico, piazzetta dei Mondagli 5

Fino al 6 gennaio i musei seguiranno il seguente orario:

Castiglia: domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Casa Cavassa: domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Antico Palazzo Comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica: domencia e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Casa Pellico : apertura la seconda e la quarta domenica del mese e i festivi, dalle ore 14.00 alle 18.00

Le visite guidate a partenza fissa sia in Castiglia sia a Casa Cavassa si svolgeranno alle ore 11, alle 15.30 e alle 16.30.

(ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)

La prenotazione è obbligatoria per le visite guidate e gli eventi: musa@itur.it / Tel. 0175 240006 - 800 942241

Per MuSaKids: musakids@itur.it