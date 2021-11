Una mappa aggiornata dei sentieri del Roero con il codice di comportamento del mountain biker responsabile

Una mappa aggiornata della rete sentieristica del Roero, con i nuovi tracciati (il sentiero della Battaglia di Ceresole d’Alba e l’Anello del Barbet di Baldissero d’Alba) inaugurati nel territorio roerino in tempi di pandemia, oltre ad alcuni itinerari in fase di progettazione nei comuni di Cisterna d’Asti e di Guarene, è stata ristampata ed è reperibile presso l’ufficio dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero a Montà. Sarà distribuita in 1.000 copie nei punti vendita del territorio e nelle sedi dell’Atl Langhe Monferrato Roero.

Tra le novità, è stato introdotto il codice di comportamento del mountain biker responsabile (fair biking). Una specifica cartellonistica per il corretto e responsabile utilizzo della mountain bike sui percorsi sentieristici sarà inoltre visibile nei punti di partenza dei sentieri.

La scelta nasce dall'importanza di sensibilizzare il pubblico alla fruizione mista dei sentieri, al rispetto della proprietà privata e dei lavori agricoli negli appezzamenti attraversati dai tracciati.

"Succede spesso che la velocità di chi percorre i sentieri in mountain bike non venga regolata o i sorpassi dei pedoni non vengano eseguiti con rispetto. Tutto ciò potrebbe causare situazioni spiacevoli e pericolose - spiegano dall'Ecomuseo delle Rocche del Roero -. Il codice di comportamento del biker responsabile consiglia di rallentare la velocità e lo stile di guida quando si percorrono sentieri condivisi da pedoni e mezzi agricoli, e di evitare gli itinerari fangosi per non causare maggiori danni al terreno".