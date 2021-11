Tutti pazzi per il cioccolato, a cominciare dai topi

Novembre è arrivato, e insieme al freddo e al ridotto numero di ore di luce ha portato tanta voglia di cioccolata, che ci aiuta a vincere stanchezza e depressione in agguato.

Non solo noi umani. Anche i topi in inverno cercano un luogo caldo nelle nostre case, dove magari metter su famiglia… e si lasciano sedurre dalla fragranza del cacao.

Se viviamo in campagna avremo come coinquilini i topolini di campagna, ma in città è più probabile che siano grossi ratti. Entrano da qualunque anfratto, si arrampicano su tubi esterni, spuntano da ogni dove, anche dalle condutture del bagno e del water (sono abili nuotatori), spesso direttamente dalle fogne.

Possono essere veicolo di numerose malattie per cui vanno combattuti fin dalla prima traccia della loro presenza, non solo sigillando ogni possibile porta di ingresso, ma anche ricorrendo ad esche appetitose.

Dalla nostra abbiamo un dolce alleato: il cioccolato di cui vanno ghiotti. Altro che formaggio! Ormai è risaputo al punto che è stata realizzata una trappola con una plastica con un delizioso odore di cioccolata, al quale i roditori non sanno resistere.

È stata ideata da ricercatori della Università di Warwick, Innovation Direct Service, in collaborazione con l'azienda Sorex. La fragranza è stata scelta dai topini stessi in una fase preliminare in cui erano testati con vari tipi di odori, dalla vaniglia alle granaglie, tra i quali naturalmente il formaggio, sul quale il cioccolato ha avuto decisamente la meglio.

La trappola è facile da usare, sostiene Martina Flynn, della Sorex, perché non ha neanche bisogno di un'esca.

Se vogliamo rinchiudere i topi in una gabbia o trappola “fai da te”, teniamo presente che il formaggio non è la soluzione migliore per preparare un’esca efficace. In commercio si trovano esche atossiche al profumo di cioccolato, che attirano a grande distanza.

Uomini o topi l’organismo ci chiede il cioccolato, soprattutto d’inverno: assecondiamolo senza sensi di colpa.

La trappola per noi è deliziosa senza effetti dannosi, anche con tanti pregi specie se il cioccolato è fondente.