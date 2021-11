Coldiretti Cuneo: a Cherasco arriva la qualità di Campagna Amica

La campagna arriva nel cuore di Cherasco nel segno dell’eccellenza agroalimentare, del consumo consapevole e del rispetto per l’ambiente. Domenica 14 novembre per la manifestazione “Cherasco Natura” gli agricoltori di Campagna Amica porteranno i loro prodotti genuini, sani e a Km zero.

Per le vie del centro tante aziende agricole proporranno una gamma variegata di prodotti, alcuni certificati biologici, dal gusto e dal sapore unici, i vini, i formaggi, i salumi, carni, frutta e verdura, miele, marmellate, spezie, tè e infusioni, ortaggi di stagione e trasformati (composte, prodotti sott’olio o sott’aceto), salumi e porchette, formaggi, miele e composte.

I mercati contadini di Campagna Amica hanno una funzione educativa cruciale, perché puntano sull’incontro e sul dialogo tra produttore e consumatore, che riduce al minimo i passaggi dei prodotti e incentiva uno stile di vita attento all’economia locale e alla salvaguardia dell’ambiente grazie all’acquisto di produzioni locali e di stagione, per una perfetta spesa “salva clima”.

“I produttori di Campagna Amica – dichiara Luca Truzzi segretario di Zona Coldiretti Bra – porteranno in città una grandissima varietà di prodotti agricoli di alta qualità, con la certezza della provenienza italiana e controllata. Offriamo così uno spaccato importante dell’agricoltura Made in Granda, con tipicità locali e produzioni peculiari e di nicchia.

Un modo per valorizzare il paesaggio agrario e le radici della cultura rurale in concomitanza con la festa di San Martino, che un tempo, nel passato, quando il mondo agricolo dettava legge, segnava la fase cruciale dell’annata contadina cheraschese”.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it