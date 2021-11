Intervento in corso in questi minuti per un principio di incendio sviluppatosi ai danni di un’abitazione nel comune di Briaglia, nel Monregalese.

A comunicarlo i Vigili del Fuoco, sul posto con squadre provenienti dal Distaccamento di Mondovì, dal Comando provinciale di Cuneo e dal Distaccamento Volontari di Morozzo.