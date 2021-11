Al via la nuova campagna pubblicitaria dedicata ai privati “BBBell Extreaming”

È on air da lunedì 8 novembre la nuova campagna pubblicitaria di BBBell, azienda TLC per la connessione internet e la telefonia fissa leader nel Nord Ovest, rivolta al target consumer.



Firmata da Barabino & Partners, che ne ha curato anche la pianificazione e che segue da nove anni la comunicazione integrata dell’azienda, la campagna ha una durata di circa due mesi ed è declinata per il mezzo online (Google e testate locali piemontesi e liguri), le radio locali, i canali social e la piattaforma musicale Spotify.



La campagna si focalizza in particolare sul concetto di velocità della linea internet BBBell, estremamente performante sia in download che in upload, adatta ad attività di streaming TV e film in HD, gioco online, lavoro da casa e in cloud, e molto altro.



Il claim "BBBell Extreaming", infatti, frutto della crasi fra le parole ‘streaming’ e ‘extra’, gioca sul duplice significato di estremo / massimo / straordinario e "streaming" termine entrato nell’uso comune per esprimere l’ascolto e la visualizzazione di un contenuto audio o video attraverso piattaforme online.



Nel messaggio pubblicitario è racchiusa inoltre la capacità da parte dell’azienda torinese di offrire connessione internet e telefonia dalle massime prestazioni ad un prezzo vantaggioso per il mercato domestico.



A questa campagna adv, BBBell ha in programma nelle prossime settimane importanti investimenti in ambito pubblicitario anche per il target business e imprese e una revisione completa dei listini sia in ambito btoc che btob.