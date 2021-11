Alstom Corporate Foundation finanzierà 38 progetti da 24 paesi diversi

Alstom Corporate Foundation ha annunciato i 38 progetti, provenienti da 24 paesi diversi, che riceveranno finanziamenti nel prossimo anno fiscale. In totale, ne sono stati presentati e valutati 189, un numero record a dimostrazione dell’entusiasmo, della filantropia e del sostegno alle comunità locali da parte delle persone di Alstom, favorito anche dalla maggiore presenza sul territorio dell’azienda con l'integrazione di Bombardier Transportation.



Tra i progetti selezionati, c’è quello in Italia promosso dall’Associazione ItaliaHello, Onlus con sede a Firenze che dal 2018 opera nel settore della migrazione e dell’accoglienza, in particolare sul tema dell’accesso alle informazioni come strumento fondamentale per l’autonomia di migranti, rifugiati e richiedenti asilo.



Il progetto “Find.Learn.Thrive. A multilevel employment pathway for migrants” di “ItaliaHello” - in partenariato con l’Associazione Nosotras che lavora sui temi dell’empowerment delle donne, dei diritti di cittadinanza e di genere - si svolgerà sul territorio fiorentino con l’obiettivo di facilitare l'inclusione dei migranti nel mercato del lavoro, in particolare delle donne e dei minori stranieri che giungono nel nostro Paese non accompagnati. Il percorso del progetto si svilupperà su tre livelli: un programma di supporto professionale in aula (formazione, workshop e visite), la realizzazione di un percorso E-learning per rafforzare l’autoapprendimento e programmi personalizzati per inserimento lavorativo e attivazione di tirocini.



“Siamo orgogliosi di vedere tanta partecipazione attorno a Fondazione Alstom. E non ci sorprende vedere che ci sia un progetto italiano tra quelli selezionati. Le persone di Alstom in Italia sono sempre in prima linea nel sostegno a progetti di responsabilità sociale per le comunità sul territorio. Riteniamo fondamentale attivare percorsi integrativi che colmino soprattutto le disuguaglianze sociali. Il progetto di “ItaliaHello” rappresenta per i migranti, in particolare per le donne e per i bambini, che si trovano nel nostro Paese, una concreta opportunità di avvicinamento al mercato del lavoro. Ciò che ci rende ulteriormente orgogliosi è che le persone di Alstom avranno la possibilità di essere coinvolte in maniera diretta nelle sessioni di formazione online e nell’organizzazione della “visita di studio” nella nostra sede di Firenze” ha dichiarato Chiara Marchisio, CSR Champion di Alstom in Italia.



“Siamo davvero grati ad Alstom per aver creduto nel progetto di ItaliaHello e nel nostro lavoro quotidiano. Insieme al nostro partner, l’associazione Nosotras, lavoreremo nell’area di Firenze per sviluppare un percorso di formazione e orientamento all’inserimento lavorativo per sostenere le donne con background migratorio e i minori stranieri non accompagnati. Siamo infatti convinti che la sola chiave per un’integrazione di successo sia il lavoro, che rende le persone autonome nella realizzazione del proprio progetto di vita e in grado di contribuire allo sviluppo di tutta la comunità” ha dichiarato Susanna Pietra, Direttore di ItaliaHello.