Le voci più seducenti della storia del cinema e della musica

Tra le tante armi di seduzione a nostra disposizione c’è la voce: utilizzata da cantanti e attori sia in modo modulato che urlato ma soprattutto in versione sussurrata, diventa uno strumento per attrarre e lasciare il segno. In questo editoriale sulle voci più seducenti della storia del cinema e della musica non possiamo che iniziare con una puntualizzazione: il concetto di “voce sexy” cambia profondamente da uomo a donna; a testimoniarlo sono studi del settore ma anche le recensioni su performance canore e cinematografiche.

Cosa rende una voce sensuale?

Ogni voce è diversa dall’altra eppure ci sono alcune caratteristiche in grado di ipnotizzare; voci che una volta che si attivano riescono a far vibrare l’anima. Quando una voce ha il potere di sedurre? Ora con i messaggi vocali su Whatsapp, l’attenzione alla voce è tornata al primo posto. Non solo nel mondo sentimentale però, la voce può essere uno strumento in grado di ammaliare anche in ambito lavorativo, ad esempio ad un colloquio di lavoro .

Secondo quanto studiato, per le donne una voce seducente deve avere alcune caratteristiche: tutte concordi nel preferire voci profonde, calde, calme e soprattutto senza acuti. Insomma, una voce da uomo, non infantile e molto equilibrata. Gli uomini invece sembrano variare le proprie preferenze da cultura a cultura: nella zona dell’est asiatico vengono preferite voci bambine con acuti, gli occidentali invece sembrano preferire voci squillanti e sorridenti ma quando si flirta tutti sono concordi nel preferire una voce più bassa e suadente.

Esperte nell’arte della seduzione tramite voce sono le ragazze di rubyrouge.it , linea erotica specializzata e di grande classe in cui professioniste creano un legame empatico ed emozionale con il cliente sfruttando solo l’immaginazione e l’arte delle parole. Voci femminili seducenti, emozionanti e coinvolgenti accompagnano gli uomini in un vero e proprio viaggio emozionale creando un mix tra fantasia e realtà.

Le ragazze di Ruby Rouge sono delle professioniste incredibili: con il servizio di chiamata erotica affrontano in modo elegante e con massima riservatezza il momento speciale che viene costruito con l’utente. Le professioniste della linea erotica sfruttano anche il potere dell’asmr per far rilassare e creare un rapporto confidenziale garantendo massima privacy. Le Ruby’s Girl sono professioniste dell’erotismo moderno con spiccate doti di seduzione ma anche di empatia; un dialogo elegante che permette agli utenti di potersi rilassare e svagare in totale sicurezza lasciando che sia proprio il potere delle voci delle professioniste della linea erotica a guidarli.

Le voci più belle del cinema

Partiamo da Hollywood e lasciamoci trasportare nel mondo del cinema con le voci dei più grandi attori; nel panorama maschile a spiccare c’è quella di Arnold Schwarzenegger ma anche quella di Jeremy Irons o quella di Alan Rickman. Estremamente popolare Sean Connery che ha anche rafforzato l’immagine di James Bond proprio attraverso la sua voce che lo ha reso un sex symbol. In cima alla classifica delle voci più sensuali di Hollywood troviamo Morgan Freeman che conquista il pubblico e le fan con una voce equilibrata e profonda. Il panorama delle voci femminili di Hollywood mette invece in cima alle più seducenti quella di Cate Blanchett insieme a Kate Winslet e a quella di Charlize Theron.

Anche dal cinema italiano arrivano voci seducenti e senza tempo, basti pensare a quella di Marcello Mastroianni o alla più recente di Pierfrancesco Favino o ancora all’emozionante tono di voce di Stefano Accorsi. E per il panorama femminile? Impossibile non citare l’elegante e intramontabile Sophia Loren ma tra le più attuali sicuramente troviamo Micaela Ramazzotti, Carolina Crescentini e Laura Chiatti.

Le voci più seducenti del panorama musicale

Nel panorama musicale la scelta è pressoché infinita, spaziando dal passato ai tempi più recenti, tra tendenze che cambiano e sex symbol, abbiamo stilato una classifica delle voci con potere seduttivo sia del panorama nazionale che internazionale, alternando nomi femminili ad altri maschili.

Una voce rock che ha fatto sognare milioni di fan è quella di Axl Rose, simbolo rock degli anni ’90 che ha incantato il panorama musicale con una voce unica e inimitabile. Altrettanto incredibile è stato l’impatto di Kurt Cobain sul mondo musicale; con il suo fascino grunge e consumato ha stregato le adolescenti di più generazioni. E che dire di Bon Jovi? Sul panorama musicale da diverse decine di anni sembra continuare a godere di grande fascino non solo per il suo viso e il fisico statuario ma proprio per le vibrazioni trasmesse dalla sua voce.

Tra le voci più seducenti del panorama femminili non possiamo che iniziare citando Nina Zilli, una italianissima che crea poesie in musica emozionanti non solo per le parole scelte ma per l’incredibile padronanza con cui le pronuncia. Altrettanto popolare è la voce di Ariana Grande, la giovane e talentuosa icona, incanta il palco alternando acuti e motivi sussurrati. Forse molti non l’avrebbero pensato ma tra le voci più belle e sensuali del panorama musicale c’è anche Alanis Morissette, icona degli anni ’90 che ha incantato con una voce intensa e dolce.