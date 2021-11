Conto alla rovescia per la 42^ edizione della Fiera del Porro di Cervere

In foto il presidente della Pro Loco Amici di Cervere Giovanni Rinero, il sindaco Corrado Marchisio, e il presidente del Consorzio Giorgio Maria Bergesio

Manca pochissimo all'inaugurazione della 42^ Fiera del Porro di Cervere, in programma dal 13 al 28 novembre. Dopo lo stop nel 2020 a causa della pandemia, si ritorna in presenza.

L'inaugurazione si terrà sabato 13 novembre alle 10,30 in piazza San Sebastiano con la presentazione dei gemellaggi gastonomici, la consegna dei riconoscimento ai produttori e la consegna del Porro d'Oro.

Una manifestazione amatissima dai buongustai che, in meno di tre ore, hanno esaurito i posti disponibili per gli appuntamenti gastronomici, il giorno stesso dell'apertura delle prenotazioni. Un problema dovuto anche alle normative anti-Covid che di molto hanno ridotto la capienza per le cene a tema. Per gli esclusi ci sarà la possibilità di prenotare i piatti d'asporto.

Sarà l'occasione per celebrare i 25 anni della fondazione del Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela del Porro Cervere. Lo spiega bene il presidente Giorgio Maria Bergesio: “Il Consorzio è nato l'11 novembre 1996, quando io ero sindaco. Ad opera di 21 soci produttori, Comune di Cervere, Provincia di Cuneo e Camera di commercio. Da allora c'è stata una crescita straordinaria, siamo passati da una piccola cerchia di produttori alla vendita attraverso la grande distribuzione organizzata, generando un indotto importante per le famiglie, i negozi e i ristoranti di Cervere”.

Non a caso, il Porro d'Oro sarà proprio consegnato al Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela del Porro Cervere: un modo per segnare questo importante traguardo che vede quasi raddoppiato il numero di soci, con un ricambio generazionale.

“Venticinque anni fa i soci produttori erano 21 – spiega Paolo Odello, segretario del Consorzio -. Ora sono 39 soci produttori più due aziende che fanno trasformazione. Il salto è stato fatto a partire dal 2005, con i primi contratti con Dimar per la grande distribuzione organizzata, ampliata negli ultimi anni con contratti stabili con Bennet, Conad e Crai. Questo ci ha permesso di far conoscere il Porro di Cervere in tutta Italia. Mediamente se ne commercializzano 2500 quintali all'anno”.

Novità di quest’anno la fiera non si terrà come di consueto nel Palaporro, ma si sposta nella sede della Pro Loco Amici di Cervere. Piazza San Sebastiano sarà, invece, la sede del mercato del Porro di Cervere, permettendo così un numero di accessi maggiori, essendo all’aperto.

Il programma della Fiera https://www.fieradelporrocervere.it