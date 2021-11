Savigliano, Antonello Portera (5Stelle) corteggiato da sinistra a destra

“Sono in ballo soluzioni interessanti, coinvolgenti, che se trovassero sbocco mi farebbero rivedere i miei propositi di chiudere col mio impegno amministrativo”.



Antonello Portera, avvocato, capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio comunale a Savigliano e stimato esponente provinciale pentastellato, quando già aveva deciso di “appendere la politica al chiodo”, si trova corteggiato da sinistra e da destra perché in molti vorrebbero candidarlo sindaco.



- Avvocato, se l’aspettava un simile corteggiamento alla sua non più verde età?

“Sarei ipocrita se dicessi che non mi fa piacere. Mi sento onorato di tanta stima nei confronti della mia persona”.



- È vero che in parecchi, da qualche settimana a questa parte, le stanno offrendo una candidatura a sindaco?

“Diciamo che è in corso un’interlocuzione non facile, ma suggestiva. Per realizzarla serve però un’ampia condivisione che, oggi come oggi, non so dire se si realizzerà”.



- Gira voce che a proporre il suo nome sia stato Francesco Villois a nome dell’associazione “Insieme”…

“Non solo lui, la richiesta mi è stata fatta anche da diversi altri”.



- Perché afferma che non sa dire come finirà? Non dipende solo da lei?

“Il primo confronto deve avvenire con i miei amici dei 5 Stelle. Io sono e resto un esponente del Movimento anche se, come sapete, non ho mancato di manifestare, in certi frangenti, qualche dissenso. Il ruolo che ho ricoperto in municipio è avvenuto sotto il simbolo del Movimento ragion per cui qualsiasi scelta deve essere politicamente condivisa. Considero questo passaggio propedeutico a qualsiasi altro”.



- Lei mi sta dicendo che Savigliano potrebbe diventare il primo laboratorio di “larghe intese” con il Movimento 5 Stelle in veste di protagonista…

“Non parlerei né di laboratorio, né di larghe intese, anche se è vero che il dialogo io l’ho avuto e ce l’ho tuttora sia con esponenti sia del centrosinistra che del centrodestra. Affinchè l’operazione vada in porto, bisogna mettere in ordine vari tasselli, politici e programmatici. E, come lei può immaginare, non è un percorso agevole”.



- Lei, personalmente, come la vede?

“È indubbiamente stimolante, avvincente, come del resto lo sono tutte le sfide difficili”.



- E se non dovesse avere esito positivo?

“Non ne farei una tragedia, visto che è questione che non riguarda solo o, per essere più precisi, non solo la mia persona. Ne prenderei atto. Vorrebbe dire che la mia stagione politico-amministrativa era destinata ad esaurirsi qui”.