Savigliano, Portera "corteggiato" da sinistra a destra: l’Associazione Insieme "estranea alla vicenda"

In relazione all’articolo pubblicato stamane su queste pagine col titolo " Savigliano, Antonello Portera (5Stelle) corteggiato da sinistra a destra " (martedì 9 novembre, ore 8.13), l’Associazione Insieme fa sapere di dichiararsi "estranea alla vicenda" e ribadisce che "in quanto associazione culturale politica non vuole e non intende entrare nelle vicende elettorali locali, mantenendo il perseguimento della sua trasversalità politica".