Atletica, 10km: Adele Roatta brilla ad Imperia

All’interno della manifestazione enogastronomica “Olioliva”, nella mattinata di domenica 7 novembre ad Imperia si è disputata la decima edizione della Oliva Run, una 10 km certificata Fidal con partenza e arrivo sul molo di Imperia Oneglia.

Dopo l’annullamento per Covid nel 2020, la Oliva Run è tornata ad essere partecipata: una competizione molto sentita che ha richiamato grazie al perfetto connubio tra turismo e sport, centinaia di atleti sia per la gara vera e propria, sia per la non competitiva di 5 km allargata ai bambini e alle famiglie.

Il tracciato prevedeva un percorso veloce e pianeggiante quasi tutto sul lungo mare del capoluogo ligure, funestato però da un forte vento.

La punta di diamante dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo Adele Roatta, fresca campionessa italiana sui 6 km di corsa su strada, si è dimostrata decisamente in palla andando a cogliere il primo posto assoluto tra le donne con in tempo di 37’08”.

Molto bene anche il compagno di allenamento Tommaso Bosio che continua nel suo percorso di miglioramento cogliendo un bel successo di categoria tra gli allievi (lui al primo anno) di 37’43”: il tempo gli vale il 23° posto assoluto. In gara anche il loro tecnico Augusto Griseri (fatica conclusa in 43’07”) e il giovane Francesco Naso impegnato nella non competitiva di 5 km.

