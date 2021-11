Atletica - Maratona, premiati i campioni regionali 2021: ASD Dragonero sugli scudi

Si è svolta, domenica 7 novembre, la decima edizione della SPORTWAY Lago Maggiore Marathon, suddivisa in quattro manifestazioni (42 km, 33 km, 21 km e 10 km sia in versione competitiva sia non competitiva).

I 2500 atleti al via (nuovo record di iscritti) hanno affrontato il percorso attorno al lago, da Arona a Verbania in senso orario.

Contestualmente sono stati assegnati anche i titoli regionali della specialità. Tra i premiati dalla presidente FIDAL Piemonte Clelia Zola anche Claudio Ravera e Antonella Taricco dell'ASD Dragonero, laureatisi campioni regionali rispettivamente nelle categorie SM45 Uomini e Assoluto e SF45 Donne.

TUTTI I CAMPIONI REGIONALI DI MARATONA

UOMINI

Assoluto e SM40: Ennio Frassetti (Sport Project VCO)

SM35: Alessandro Lacqua (Sport Project VCO)

SM45: Claudio Ravera (ASD Dragonero)

SM50: Valerio Sacchetto (Atl. Avis Marathon Verbania)

SM55: Paolo Erminio Crivellari (Bio Correndo Avis)

SM60: Ezio Burdino (Team Marathon)

SM65: Francesco Oprandi (Avis Marathon Verbania)

DONNE

Assoluto e SF45: Antonella Taricco (ASD Dragonero)

SF35: Lucia Reggio (Base Running)

SF50: Roberta Bombaci (ASD Brancaleone Asti)

SF55: Angela Anni (Pod. Arona)

SF60: Nicoletta Rossetti (ASD Castiglione Ossola)