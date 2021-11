Coppa Italia Serie D: mercoledì di coppa per il Fossano, blues sul campo del Derthona

Il Fossano di Viassi si appresta a tornare in campo per affrontare il Derthona nella sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie D.

Blues attesi da una gara da dentro o fuori: chi vince accede ai sedicesimi in programma il prossimo 24 novembre.

Si gioca al "Fausto Coppi" di Tortona con fischio d'inizio alle ore 15 di mercoledì. L'incontro sarà diretto da Andrea Zambetti di Lovere.

Pochi giorni dopo, domenica 14, le due squadre si troveranno di nuovo una di fronte all'altra per l'undicesima giornata di campionato ma in quel caso al "Pochissimo" di Fossano.