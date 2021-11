Duathlon: fantastico bronzo, per Eleonora Demarchi, nel Campionato mondiale Junior femminile

Un pomeriggio di una domenica autunnale, Aviles, Asturia, Spagna.

Sul rettilineo finale del Campionato mondiale Junior femminile di Duathlon irrompe il sorriso di Eleonora Demarchi che vince la fatica e vola verso la conquista di una meritatissima medaglia di bronzo.

Recente vincitrice del titolo italiano sulla stessa distanza, ottenuto il mese scorso sulle strade di casa a Cuneo, Eleonora con questo risultato conferma e rafforza la sua crescita sportiva che l'ha vista compiere enormi progressi nel corso degli ultimi due anni e particolarmente nell'attuale stagione sportiva che si è conclusa proprio con i mondiali in Spagna.

Della spedizione spagnola faceva parte anche Alberto Demarchi (fratello di Eleonora) che ha ottenuto un ottimo e sudato 4° posto in una gara maschile estremamente impegnativa, condizionata dalla caduta di alcuni atleti durante la frazione bike. Alberto si presentava alla gara iridata con il titolo di Campione Europeo Junior di duathlon conquistato a luglio e con la gara di ieri non ha che rafforzato la sua bravura in questa disciplina.

“E' stata una stagione molto faticosa e carica di eventi e gare impegnative per i nostri ragazzi” dice Francesco Dutto allenatore del Cuneo 1198 Triteam “ma questi risultati ripagano tutti noi e portano entusiasmo per continuare a lavorare con i giovani in questa magnifica disciplina sportiva”.

Un trionfo familiare per i fratelli Demarchi ma anche una grande prestazione per lo sport giovanile cuneese che sicuramente porterà altri giovani a cimentarsi con le indiscutibili fatiche di questo sport poco conosciuto ma sicuramente affascinante.