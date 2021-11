"Snow must go on": Marta Bassino e Atl del Cuneese insieme a Skipass Modena

Si è conclusa da alcuni giorni l'esperienza a Skipass Modena, fiera del turismo e degli sport invernali, punto di riferimento internazionale per gli appassionati del settore.

Un'edizione più che mai attesa, considerato lo stop dello scorso anno, tanto è vero che lo slogan di questa edizione 2021 è stato eloquente "Snow must go on".

"L'ATL del Cuneese - dichiara Mauro Bernardi, Presidente dell'ente del turismo - è stata presente, come ogni anno, insieme alla Regione Piemonte per proporre al pubblico tutte le novità della stagione sciistica e del mondo della neve."

Un programma ricco di appuntamenti, quello della fiera, che ha visto fra gli ospiti la campionessa Marta Bassino, premiata domenica 31 ottobre dalla Federazione Italiana Sport Invernali, quale miglior atleta dell'anno, grazie ai voti degli appassionati raccolti online. L'atleta ha inoltre ricevuto il Cristallo d'Oro, ulteriore importante riconoscimento conferitole dallo Sci Club Forlì.

Nella stessa giornata l'atleta ha presenziato allo stand dell’ATL, completamente brandizzato “Alpi di Cuneo, le montagne di Marta Bassino” con molti fan, desiderosi di scattare un selfie e portare a casa un suo autografo.

La Coppa del Mondo di sci è appena iniziata e si scaldano già i motori per l'appuntamento con il parallelo del 13 novembre a Lech (Austria).

Nessun gesto scaramantico, nessun pronostico. Solo una voce unanime che sostiene la Testimonial del Cuneese al grido di #gobax!