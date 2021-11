Doppio disco di platino per “Concedimi”, il brano d'esordio di Matteo Romano

“'Concedimi' è stata certificata doppio disco di platino! Io non so che dire, mi sembra surreale. Grazie a tutte le persone che hanno compreso e ascoltato il brano e che mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo immenso. Presto ci saranno tantissime novità che non vedo l’ora di condividere, grazie per il continuo supporto!”

Sono le parole di gioia che Matteo Romano, musicista cuneese di soli 19 anni affida ai social. “Concedimi” è il suo brano d'esordio, composto in quarantena, comunicando attraverso Facetime con l’amico Stefano Giuliano, che lo ha supportato realizzando lo scatto di copertina del singolo.

Concedimi è stato certificato disco d’oro nel novembre 2020, disco di platino nel febbraio 2021 e ora doppio disco di platino. Una certificazione che arriva dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) e che non è cosa da poco: si ottiene con la vendita di oltre 140 mila copie del brano.

“Non me l'aspettavo – ci racconta Matteo al telefono -. Sapere che il mio primo singolo, scritto in quarantena nella mia cameretta, sia arrivato a così tante persone, mi riempie di gioia. Sto iniziando veramente a vivere questo sogno della musica, a renderlo ancora più concreto!”

Matteo Romano era già un fenomeno su Tik Tok, quando ancora non era cominciata l'avventura su Spotify. Poi la sua carriera ha spiccato il volo. Il 17 novembre 2020 firma un contratto di produzione per il suo primo brano, Concedimi, con la società di distribuzione Artist First. Un mese dopo sigla il suo primo contratto discografico con Universal Music Italia, entrando a far parte della label Polydor.

Sono stati proprio il discografico Filippo Gimigliano e la product manager Marta Nannipieri a fargli una sorpresa: “Mi hanno detto di passare nella sede Universal per prendere delle cose. Quando sono arrivato mi hanno dato il doppio disco di platino. 'In che senso?' è stata la mia reazione”.

“Concedimi” è un brano semplice, voce e piano. “Mi piace pensare che sia stata proprio la semplicità di questo pezzo a raggiungere tutte quelle persone. Ciò che mi inorgoglisce è che mi seguono ragazzi dai 13 anni fino alla generazione dei trentenni. È fantastico pensare di toccare range diversi con la propria musica”.

Matteo Romano si è diplomato al liceo classico di Cuneo a giugno. Da un mese e mezzo si è trasferito a Milano per inseguire il sogno della musica e per frequentare la facoltà di 'Comunicazione, Media e Pubblicità' allo Iulm. “Un percorso universitario importante che mi potrebbe aiutare anche con la musica”.

Meglio Milano o Cuneo?

“Milano mi piace molto. È una città frenetica e veloce ma sentivo che era il momento di andare in una realtà più grande, nonostante abbia sempre Cuneo nel cuore, dove ho casa”.

Nel capoluogo lombardo si sono trasferiti anche i suoi due fratelli gemelli, Jacopo e Simone, che hanno iniziato la facoltà di 'Economia e Management' alla Bocconi: “Loro abitano insieme e io con una mia amica di infanzia. I miei fratelli sono strafelici del mio successo. Siamo cresciuti insieme e sanno quanto ci tengo alla musica”.

Progetti futuri?

“Lavorare nella musica. Non mi interessa raggiungere la fama ma far ascoltare i miei pezzi. Ho lavorato tutta l'estate a nuovi singoli, presto ci saranno novità”.

