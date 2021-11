Il dramma dell'alluvione a teatro: "Fiume di acqua e di fango" a Frabosa Sottana

Tutto pronto, a Frabosa Sottana, per la serata di venerdì 12 novembre, quando alle 21,00 sul palco del Gala Palace andrà in scena "Fiume di acqua e di fango", lo spettacolo teatrale dell'attrice monregalese Sara Dho dedicato ai drammatici giorni dell'alluvione del '94 in Piemonte.



A 27 anni da quella tragedia, l'Associazione Turistica Mondolè, le Amministrazioni Comunali di Frabosa Sottana, Frabosa Soprana, Villanova Mondovì e l'Unione Montana Mondolè hanno voluto ricordare quegli eventi con il teatro, per riflettere attraverso l'arte su ciò che è stato, ma anche sul presente e sul futuro di un territorio all'epoca duramente colpito. L'appuntamento rappresenterà anche il momento di apertura dei "Dialoghi Eula" 2021, il festival della buona politica organizzato dal Comune di Villanova Mondovì e dedicato a temi di stringente attualità.



Il progetto intende realizzare uno spettacolo teatrale sotto forma di monologo con musica originale dal vivo in cui si ricordino i drammatici eventi dei giorni della grande alluvione del 1994. Prendendo spunto da ciò che avvenne nell’Alessandrino, dove una radio locale si trovò inaspettatamente a condurre una diretta con le telefonate dal vivo di coloro che si trovavano afflitti dall’emergenza, poiché la radio transistor era l’unico mezzo in grado di resistere, mentre le comunicazioni telefoniche erano completamente interrotte (cellulari, internet e social non erano ancora diffusi), il contenitore drammaturgico assume la forma di un'emittente radiofonica nella quale far confluire alcune delle storie di quel tragico inizio novembre.



Storie di paura, di morte e di tensione, certo, ma anche storie di solidarietà e di ciò che di buono nacque dal quel dramma. "Fiume di acqua e di fango" è uno spettacolo di e con Sara Dho, con musiche di Roberto Dibitonto e scenografie di Luigi Napolitano. La produzione è del Centro Asteria, con il supporto della Fondazione Cariplo.