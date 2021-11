Savigliano festeggia Santa Cecilia: concerto al civico "A.Olmo"

Sabato 20 novembre alle ore 17.30 presso il Museo Civico A.Olmo si terrà il concerto organizzato da Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio e Antidogma Musica, in collaborazione con Piemonte da Vivo, nell'ambito dei Festeggiamenti per Santa Cecilia, patrona della musica, promossi a cura delle associazioni musicali della Consulta Cultura del Comune di Savigliano.



Si esibirà il Duo Chitarristico di Siracusa formato da Roberto Salerno e Marcello Cappellani. Ingresso libero.



Ulteriori informazioni saranno date sul prossimo numero e saranno disponibili sul sito www.fergusio.it, sulla pagina fb, presso la Segreteria del Fergusio, dal lunedì al venerdì ore 14,30-19, tel. 0172-712269 e cell. 347-5794078 e su www.antidogmamusica.wixsite.com/website.



L'iniziativa, come di consueto, si avvale anche della collaborazione di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione CRS, Fondazione CRT, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta Cultura, Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, Regione Piemonte.