Volley femminile: si è chiuso con tanti sorrisi il 15° Torneo di Halloween

Dopo un anno di stop, nello scorso weekend è andato in scena il 15° Torneo di Halloween, dedicato alla categoria Under 12 Femminile.

Nei comuni di Carrù e di Mondovì le giovanissime squadre si sono sfidate e divertite, con la formula 6vs6.

Un evento che ha emozionato tutti: bambine, allenatori, organizzatori.

“E’ stato bello ritrovare le ragazzine più piccole sui campi.” - commenta Alessandra Fissolo, presidente Lpm pallavolo Mondovì - “Seppur a ranghi ridotti e non senza difficoltà, abbiamo fortemente voluto organizzare il Torneo. Ringrazio quindi le società che hanno partecipato: L’Alba Volley, Play Asti e Vicoforte Volley Ceva. Grazie alla collaborazione di tanti volontari siamo riusciti a realizzare quello che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile. Ci auguriamo di poter organizzare altri Tornei nel periodo di Natale e di Pasqua: perchè è fantastico vedere tante atlete divertirsi, giocare e ridere insieme!”

La due giorni di volley si è conclusa con la finalissima tra l’Lpm pallavolo Mondovì e l’Alba Volley. Sono state le albesi a conquistare il primo posto, imponendosi sul campo del PalaManera “vestito da Serie A”. Terzo posto per le “streghette” del PlayAsti, che hanno superato nella finalina il Vicoforte Volley Ceva; quinta posizione per il PlayAsti “Zucche”.

Al termine delle partite, le squadre sono state premiate con una targa ricordo e tutte le atlete hanno ricevuto una shopper marchiata “ATL del Cuneese”, contenente gadget di valorizzazione del territorio e non solo.

Un ringraziamento speciale alla Polisportiva di Carrù per aver concesso l’utilizzo del rinnovato impianto dell’impianto La Nicoletta, al Comune di Mondovì per il Patrocinio alla manifestazione, ai Comitati Fipav Regionale Piemonte e Territoriale Cuneo-Asti per la preziosa disponibilità e sempre fattiva collaborazione e a tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa legata al settore giovanile.

Un grande applauso, quindi, alle oltre 60 giovani atlete ed un arrivederci alla prossima edizione!