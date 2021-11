Il meglio della Razza piemontese in vetrina al MIAC

Il 5-6-7 novembre, si è svolta la 41^ Mostra nazionale bovini di razza Piemontese organizzata da ANABORAPI in collaborazione con il Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo.

La qualità dei capi presentati dagli allevatori (circa 130 animali) è stata indubbiamente molto alta e i numerosi visitatori che sono accorsi, ne sono rimasti affascinati. Il pubblico ha visto trionfare: Bigbeng per la categoria tori (di Giovanni Dalmasso), Edera per la categoria manze (di Valerio Pagani), Eraldo per la categoria torelli (di Marco Vignolo) e Teglia per la categoria vacche (dei fratelli Delsoglio).

Grande successo lo ha riscosso il webinar di sabato 6 novembre trasmesso in diretta a livello nazionale, dal titolo “Conosco la Piemontese”, un convegno dedicato ai consumatori in cui la protagonista è stata la carne di razza Piemontese e che sarà possibile vedere giovedì alle ore 21 su Telegranda (canale 186).

Un sentito grazie ai volontari dell’A.N.F. I (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) che hanno supervisionato costantemente il luogo dell’evento sotto l’attenta regia del presidente Mario Di Vico e ne hanno garantito la messa in sicurezza, facendo rispettare le normative sanitarie vigenti. L’aiuto da parte loro è stato fondamentale per garantire la buona riuscita dell’iniziativa.