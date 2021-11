Atletica, risultato storico per la Dragonero: al Lago Maggiore i campioni sono marito e moglie

"Ho trovato la gara abbastanza pesante muscolarmente. Ma un risultato così non capiterà mai più nella storia": a parlare è Antonella Taricco, atleta della Dragonero che domenica 7 novembre al Lago Maggiore si è laureata campione regionale di maratona. E il "risultato storico" cui fa riferimento è il fatto che - nella stessa gara - anche il marito Claudio Ravera, anche lui Dragonero, sia riuscito a fare lo stesso.



Una medaglia che "rimane in famiglia", quindi, con la vittoria di Antonella sia nel titolo assoluto che in quello di categoria - master S45 - e con il sesto posto assoluto di Claudio.



La manifestazione ha raccolto 2.664 iscrizioni, superando il precedente record di 2.355 fatto segnare nell'edizione 2014. Gli atleti sono stati divisi in quattro corse, otto tra competitive e non competitive.