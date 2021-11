Menzione speciale per Cuneo agli Urban Award di Parma

Il Comune di Cuneo ha ottenuto una “menzione speciale” all’Urban Award.

Si tratta del premio, ideato da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com e Luxurybikehotels.com e organizzato in collaborazione con Anci, viene assegnato ogni anno a Comuni virtuosi che investono nel futuro sostenendo progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile.

A credere fortemente in questo progetto prestigiosi partner: Openjobmetis Spa e Intesa Sanpaolo.

I Comuni vincitori sono stati premiati in occasione della 27esima Assemblea nazionale Anci, che si sta tenendo in questi giorni a Parma.

Qui, la Città di Cuneo ha ricevuto il riconoscimento, come ha scritto il sindaco Federico Borgna, “per le molteplici iniziative a favore della mobilità dolce e per i progetti di inclusività urbana.

Un ottimo risultato”.

Da Parma, poi, Borgna ha commentato le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto all’Assemblea nazionale Anci: “Mattarella – scrive Borgna – è veramente il punto di riferimento di tutti noi.

Lo è stato e lo è a 360 gradi: prima sul ruolo centrale dei comuni nella lotta alla pandemia e ora nella ripartenza e rinascita del nostro Paese.

Una rinascita che deve partire dai Comuni e dalle comunità locali perché, come ha detto il Presidente a Parma all’assemblea dell’Anci: ‘Il tempo della responsabilità non è finito, bisogna lottare contro il virus non contro gli strumenti che combattono il virus.’”.