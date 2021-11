Cervasca, il Comune punta all'acquisizione di via Passatore: "Vogliamo cancellare l'incrocio pericoloso"

Una situazione che i residenti di via Passatore ritengono ormai insopportabile quella che coinvolge l'incrocio sulla statale Cuneo-Caraglio, nei pressi dello stabilimento dell'azienda Merlo: proprio una nostra lettriche che abita da decenni in zona sottolinea come ogni giorno accadano incidenti di varia gravità a causa del passaggio troppo veloce degli automobilisti, che mettono in pericolo anche i pedoni.



"Io e il vicinato abbiamo chiesto aiuto al sindaco ma essendo una strada della Provincia le possibilità di agire sono ridotte - ha detto la lettrice - . Abbiamo visto i vigili presenti sulla statale con il rilevatore di velocità, ma non sembra essere così utile come deterrente. Abbiamo bisogno d'aiuto".

E un aiuto è certamente quello che ha cercato di dare il consiglio comunale cittadino quando - nella sessione di lunedì 8 novembre - ha approvato la richiesta di alienazione della strada alla Provincia, e di avvio della procedura di dismissione in favore del Comune. Come ci spiega il sindaco Enzo Garnerone "si tratta di un primo passo per risolvere in modo definitivo una situazione non facile: l'incrocio è pericolosissimo, vi sono avvenuti diversi incidenti e presenta un'ampia densità di traffico".

Una questione, quella dell'incrocio, che si lega a doppio filo con le richieste di ampliamento che l'azienda Merlo ha presentato nel corso del precedente consiglio comunale. L'amministrazione ha infatti intenzione di presentare a fine mese una variante urbanistica che aiuti a risolvere entrambe le questioni al contempo. "Vogliamo cancellare l'incrocio del tutto e realizzare una strada nuova spostando più a nord via Maestri del Lavoro" ha concluso Garnerone.

Un iter ancora lungo, insomma, e che vede l'amministrazione destreggiarsi tra le necessità di un'azienda importante - ben oltre i soli confini territoriali - e quelle della sicurezza dei cittadini.