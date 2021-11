Dal 15 novembre certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini

Dal 15 novembre 2021, sarà possibile scaricare online, autonomamente e gratuitamente, i certificati anagrafici per sé e per i componenti della propria famiglia in maniera autonoma e gratuita. Il nuovo servizio dell’Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) del Ministero dell’Interno permetterà di scaricare 14 certificati digitali per proprio conto o per un familiare, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello e pagare la marca da bollo.

Per poter usufruire del servizio sarà sufficiente essere dotati di Spid, Carta di identità elettronica o Cns (Carta nazionale dei servizi con funzione di codice fiscale) con cui accedere al portale della Anpr. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.

I certificati disponibili sono:

· Anagrafico di nascita

· Anagrafico di matrimonio

· di Cittadinanza

· di Esistenza in vita

· di residenza

· di residenza AIRE

· di Stato civile

· di Stato di famiglia

· di Stato di famiglia e di stato civile

· di Residenza in convivenza

· di Stato di famiglia in Aire

· di Stato di famiglia con rapporti di parentela

· di Stato libero

· Anagrafico di Unione civile

· di Contratto di Convivenza

Mondovì è stato uno dei primi Comuni della provincia di Cuneo ad aderire al sistema delle Anagrafi digitalizzate, nell’ambito del processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Nel dicembre 2018 sono state completate le pratiche per la pulizia delle proprie banche dati mentre la migrazione vera e propria è avvenuta il 23 gennaio 2019.

La migrazione ha comportato una mole di lavoro importante per la risoluzione di anomalie, specie precedenti al 1997, anno in cui è avvenuta l’informatizzazione degli uffici comunali. Le più comuni: controllo e allineamento dati tra anagrafe e agenzia entrate; recupero, ai fini dell’integrazione dei dati presenti in anagrafe, di parte delle variazioni in materia di stato civile (matrimoni, divorzi, vedovanze …) avvenute ante 1997. Tale attività ha richiesto un notevole dispiego di tempo in quanto si è reso necessario risalire e contattare i comuni di nascita e progressivamente quelli di matrimonio al fine di recuperare date, numeri di atti e luoghi in cui sono stati registrati matrimoni, divorzi e vedovanze negli ultimi 80/90 anni.

Questo lavoro ha permesso non solo di ricucire dati mancanti, ma di ricostruire le storie di vita delle persone.

"Ringrazio i dipendenti comunali che hanno saputo cogliere al volo questa opportunità, dimostrando dedizione e uno straordinario impegno a favore dei cittadini. Mondovì è stato tra i primi Comuni ad aderire al sistema dell’Anpr – commenta l’Assessore all’Innovazione e Smart City, Luca Robaldo – La gestione digitale permetterà una maggior celerità nella consultazione dei documenti da parte di tutti coloro che sono interessati, un accesso più snello ed efficiente ai servizi della Pubblica Amministrazione oltre alla riduzione delle code agli sportelli. Da non sottovalutare i benefici ambientali: un’amministrazione digitale infatti elimina in modo definitivo l’utilizzo della carta".