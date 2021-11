"Dante immortale": Mondovì celebra il Sommo Poeta con una mostra fotografica e un convegno

"Dante immortale a 700 anni dalla morte": questo il nome delle iniziative dedicate al Sommo Poeta organizzate a Mondovì.

Il progetto è stato presentato lunedì 8 novembre, nella sala della scuola comunale di musica, nel corso di un incontro moderato da Michela Ferrero, in cui sono intervenuti don Andrea Rosso, il professor Stefano Casarino, il dottor Giovanni Cera e il professor Dario Raschieri e si struttura in due momenti: una mostra fotografica e una serata-evento.

"Il titolo è volutamente ossimorico" - ha spiegato il professor Casarino - "Dante si è eternato e la Divina Commedia continua a essere per tutti, non solo per l'Italia, uno strumento per trasmettere conoscenza e insegnamenti".

"Dante fotografo e poliglotta"

Una mostra che unisce le terzine dantesche, tradotte in più lingue alla fotografia di Giovanni Cera, è stata allestita in due sedi: il chiostro del liceo "Vasco-Beccaria-Govone" e la chiesa di San Donato. 40 scatti che raccontano Dante anche attraverso il paesaggio, dal vicino Marguareis a terre più lontane.

La presentazione, arricchita dagli intermezzi musicali degli studenti liceali, è stata aperta dai saluti istituzionali da parte del preside dei licei, Prof. Bruno Gabetti, del referente della scuola di musica Dino Bosco e del sindaco, Paolo Adriano che ha ricordato l'importanza e la forza che, ancora oggi, riesce a trasmettere quel "fatti non foste a viver come bruti" del canto XXVI dell'Inferno.

Dante immortale, patrimonio per sempre, in grado di resistere al tempo, ai secoli, alle guerre e ai popoli.

"Serata in cattedrale...A riveder le stelle"

Il secondo appuntamento è in programma per domenica 5 dicembre dalle 16 alle 18 in sala Ghislieri.

Dopo i saluti istituzionali, seguiranno gli interventi del Prof. Stefano Casarino "Tre donne intorno al cor mi son venute" e di Don Andrea Rosso "Dante: l'uomo alla ricerca dell'amore che move il sole e l'altre stelle".

Nel corso dell'evento il pubblico potrà assistere all'intervento musicale del Coro Laus Iucunda.