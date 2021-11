Delegazione di 12 lavoratori ex Ilva di Racconigi alla manifestazione delle Acciaierie d'Italia a Roma

Una delegazione di 12 lavoratori provenienti dall'ex Ilva di Racconigi ha raggiunto questa mattina, mercoledì 10 novembre, la capitale per partecipare alla manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil dei Gruppi acciaierie d'Italia e di JSW di Piombino.

Una platea di lavoratori che tocca in tutta la nazione 25mila dipendenti tra diretti ed aziende in appalto.

Il motivo dello sciopero è da riferirirsi, come hanno scritto in una nota nei giorni scorsi i sindacati, al rinvio e alla mancata convocazione da parte del Mise per la presentazione del piano industriale e ambientale degli ex stabilimenti Ilva (compresa la fabbrica racconigese dove operano circa 130 dipendenti).

Ai lavoratori della Acciaierie d'Italia si aggiunge la situazione della fabbrica di Piombino attualmente in crisi.



"Rinviare ulteriormente - sostengono le parti sociali - non è più sostenibile per i lavoratori e per il paese intero."