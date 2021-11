Dronero: partito il corso di formazione per diventare volontarie di "MAI+SOLE"

Età, esperienze e motivazioni differenti. Tutte, però, sensibili al tema della violenza contro le donne e con la voglia di offrire un aiuto concreto. L'emozione del presentarsi, di iniziare il percorso.

Ieri sera, martedì 9 novembre, presso il Palazzo Milli Chegai di Dronero è iniziato il corso di formazione per le aspiranti volontarie dell'associazione MAI+SOLE di Savigliano, sul territorio dronerese. Quattro incontri, tutti di martedì sera dalle 20.30 alle 22.30.

Nata a Savigliano, MAI+SOLE è attiva dal 2007, nell'ambito della violenza di genere, offrendo un supporto concreto a tutte le donne che purtroppo si trovano ad esserne vittime.

"Ci arrivano telefonate anche dal territorio dronerese" - spiega la presidente dell'associazione Adonella Fiorito - "Grazie alla disponibilità della dott.ssa Sonia Chiardola, che sarà il nostro collegamento, abbiamo deciso di far partire un corso per volontarie. Come associazione teniamo molto alla formazione e al fatto che essa sia continua: è importante che chi opera in questo ambito non acquisisca soltanto nozioni riguardo alla tematica della violenza, ma si formi come persona negli atteggiamenti di attenzione, non giudizio, rispetto e segreto professionale."

Violenza di genere, coppia malata, violenza sui minori e relazione terapeutica: queste alcune delle tematiche che le aspiranti volontarie affronteranno in questo primo step formativo. A tenere gli incontri saranno la dott.ssa Petra Senesi, la dott.ssa Silvia Vanni e la dott.ssa Manuela Devalle, psicologhe e psicoterapeute che da anni collaborano con MAI+SOLE, seguendo le donne che all'associazione si rivolgono per chiedere aiuto.

Le volontarie, inoltre, assisteranno anche alla testimonianza di un avvocato legale e a quella di una donna che è riuscita ad uscire dalla spirale della violenza.

Per chiunque avesse necessità di rivolgersi all'associazione può contattare i seguenti numeri: 335.1701008; 331.6893698; 331.6893684 oppure scrivere a info@maipiusole.it.