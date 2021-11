Finanziamenti PNRR, primi 800 mila euro per Mondovì. L'assessore Carboni: "Interventi su scuole e strade frazionali"

Nuove importanti risorse per il comune di Mondovì.

Ieri, martedì 9 novembre, sul sito del Ministero dell'Interno, è stato pubblicato il decreto che eroga le risorse nell'ambito della linea progettuale sul PNRR relativa alla sicurezza degli edifici e del territorio.

Il comune di Mondovì, che aveva presentato diverse progettualità, si è visto riconoscere importanti finanziamenti: 500 mila euro per la messa in sicurezza di un primo tratto della strada di Via San Giovanni dei Govoni (intervento atteso da anni, utile per inserire barriere di sicurezza nel lato costeggiato dal canale irriguo) e la realizzazione dei contrafforti di via Tortora, nell'area sottostante l'edificio "Baruffi" dell'I.I.S. "Cigna-Baruffi-Garelli".

Altri 300 mila euro, invece, verranno investiti per la realizzazione di interventi relativi alla vulnerabilità antisismica degli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo Mondovì 2 (Altipiano e Sant’Anna Avagnina).