Gli studenti della Granda traducono documenti inediti dei nazisti

I documenti, in parte inediti e conservati all'Istituto Storico della Resistenza e della Storia contemporanea della provincia di Cuneo, che ha promosso l'iniziativa, saranno trascritti e tradotti dagli studenti, con la coordinazione dei loro docenti e di alcuni esperti esterni, così da renderli leggibili e più facilmente accessibili a studiosi e ricercatori.

E' stato presentato lo scorso venerdì 5 novembre, nella sala polivalente del CDT in largo Barale a Cuneo e su Zoom, il progetto di digitalizzazione delle relazioni periodiche del Militärkommandantur 1943/45 di Cuneo.

Sono diverse le scuole che hanno aderito al progetto, che durerà due anni e che servirà agli studenti come PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali): tra queste il Liceo "Vasco-Beccaria Govone" con alcune classi del Linguistico e del Classico.

I documenti, redatti dal Militärkommandantur, comando territoriale che, mensilmente, relazionava in Germania sulla situazione della nostra provincia su finanza, giustizia, trasporti, economia, agricoltura etc, permetteranno ai ragazzi di riflettere e approfondire non solo aspetti linguistici ma anche storici.

"I testi sono scritti in tedesco, cosa che ne ha reso meno semplice la conoscenza a un vasto pubblico, come invece meriterebbero" - ricordano i promotori dell'iniziativa - anche per il tono sovente informale e "veritiero" (almeno dal punto di vista dell'occupante tedesco) con cui sono stati scritti".