Govone amplia le scuole in località Valletta: i lavori inizieranno a giugno 2022

Grazie al contributo regionale di 589 mila euro e ai molti oneri di urbanizzazione del 2021 e all'avanzo di amministrazione di (183 mila euro totali) il Comune di Govone potrà ampliare le scuole in località Valletta. Lo farà con i lavori che prenderanno il via nel maggio del 2022 e che prevedono la messa in sicurezza dell'edificio, la realizzazione di nuove aule e di un parcheggio per i genitori degli alunni.

L'avanzo di bilancio darà inoltre la possibilità di incrementare i finanziamenti per mettere in sicurezza le strade di campagna e quelle comunali. Su questo fronte, l'Amministrazione comunale ha già installato un segnalatore di velocità presso le scuole. Verranno ancora installati dossi in frazione Craviano e San Pietro, guard-rail e telecamere nei viali del centro. "Cerchiamo di fare del nostro meglio con le risorse che riusciamo a disporre. Dopo l'ampliamento alle scuole medie ora tocca alle elementari - commenta il sindaco, Elio Sorba -, questo grazie al numero in aumento degli alunni del paese e dei comuni limitrofi".