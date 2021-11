Il cambiamento climatico e il settore vitivinicolo: l’impatto sugli ambienti di cantina

Il cambiamento climatico a cui stiamo assistendo sta avendo importanti ripercussioni anche sul settore vitivinicolo. Da un lato, gli effetti si riscontrano a livello viticolo, con impatti che incidono sul potenziale quantitativo e sulle rese, ma l’aspetto altrettanto preoccupante riguarda i risvolti tecnologici legati alla vinificazione e all’affinamento dei vini. In particolare, si osserva una maggior predisposizione dei vini, soprattutto quelli affinati in legno, a sviluppare odori anomali legati alla proliferazione di microrganismi non positivi, la cui crescita è principalmente promossa dalle mutate condizioni dei mosti e dei vini prodotti nelle ultime annate.

L’argomento, così importante per il settore vitivinicolo, verrà trattato nel corso del seminario online dal titolo “Impatto del cambiamento climatico sulla gestione della microflora negli ambienti di cantina. Nuovi metodi diagnostici e gestione igienico/sanitaria dei vasi vinari”, in programma giovedì 11 novembre, alle ore 16. L’appuntamento si inserisce nel ciclo di incontri “A proposito di vino”, promosso dalla Sezione Vini Liquori Distillerie di Confindustria Cuneo per analizzare i temi più attuali e le prospettive che riguardano la viticoltura e l’enologia.

Introdotto da Alberto Cugnetto, della Sezione Vini Liquori Distillerie di Confindustria Cuneo, il webinar, gratuito, si rivolge alle aziende del settore, portando all’attenzione dei partecipanti le moderne tecniche diagnostiche di pronto utilizzo anche in cantine di medio-piccola dimensione e le principali innovazioni che permettono la corretta gestione e la cura di problematiche comuni negli ambienti di cantina.

A riguardo, porteranno preziose testimonianze due esperti della diagnostica microbica e della sanitizzazione di ambienti, serbatoi e botti di legno: Simona Campolongo di Grape srl, azienda che opera per investigare e mettere a punto tecniche d’analisi innovative in campo viticolo, enologico e microbiologico, parlerà dell’evoluzione della microflora indesiderata e dei nuovi metodi diagnostici per le cantine; Enzo Paolino di Enosalus srl, realtà specializzata nell’igiene e nella pulizia di tutte le superfici di cantina, si concentrerà sui principali metodi di intervento sui legni.

Per partecipare al webinar: https://www.confindustriacuneo.it/calendario/.