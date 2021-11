La terza dose di vaccino non impatta sulla riorganizzazione: nella CN1 resteranno attivi solo i centri di Borgo e Savigliano

Già da qualche settimana è in corso la riprogrammazione degli otto centri vaccinali dell'Asl Cn1.

I flussi sono notevolmente rallentati, tanto che si è passati da circa 4 mila iniezioni al giorno - circa 120 per ognuna delle 28 linee aperte nel picco massimo delle vaccinazioni, oltre a quelle effettuate nelle farmacie, negli studi dei medici di base e nei centri di Confindustria e Confartigianato - a meno di 1500.

Numeri che non giustificano, al momento, l'impiego di così tanto personale dedicato, necessario, invece, per riprendere le attività ospedaliere e provare ad accorciare le liste di attesa, cresciute in modo vertiginoso in questi quasi due anni di emergenza Covid.

Ecco perché, nonostante la terza dose, che entro marzo si vorrebbe estesa a tutta la popolazione, e nonostante la ormai quasi certa apertura delle vaccinazioni alla fascia 5-12, sei degli otto centri del territorio dell'Asl CN1 chiuderanno.

O meglio, come spiega il direttore generale Giuseppe Guerra, verranno spostati all'interno degli ospedali. E' il caso di Saluzzo e di Mondovì, per esempio. Si ridurranno le linee e verranno concentrate nei nosocomi. Oppure, per Saluzzo, l'altra ipotesi è quella di mantenere aperto il centro vaccinale al Pala CRS, ma solo per tre giorni a settimana.

Anche l'accesso libero spinge in questa direzione, con una necessità di riduzione di orari. Guerra spiega: "La popolazione sceglie preferibilmente la fascia mattutina. Nelle ore pomeridiane gli accessi diminuiscono notevolmente. Resteranno aperti i centri di Borgo San Dalmazzo e quello di Savigliano. Ovviamente, in base all'evoluzione della situazione, siamo pronti a riorganizzarci. La caserma Vian, per esempio, sarà pronta a ripartire in qualsiasi momento. Le cose sono cambiate. Chi fa la terza dose non ha più bisogno di anamnesi e i tempi si sono ridotti. La priorità adesso è quella di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni ospedaliere. L'offerta non verrà cancellata, sarà semplicemente ridotta, sapendo di poter contare sulle farmacie e sui medici del territorio. Nel giro di qualche settimana, dopo una progressiva riduzione degli orari, andremo a chiudere quasi tutti i centri, compreso il Movicentro a Cuneo".

CUNEO

Centro vaccinale Movicentro-Tendostruttura in corso Monviso. Dovrebbe essere dismesso intorno al 20 novembre, cioè fino al completamento delle seconde dosi di coloro che hanno fatto la prima lì entro fine ottobre.

Caserma Vian a San Rocco Castagnaretta. Al momento è in stand by. L'Asl CN1 tuttavia ha chiesto di non smantellare la struttura, nell'eventualità di un incremento di attività, per potersi ancora avvalere della collaborazione degli alpini.

BORGO SAN DALMAZZO



Palazzo Bertello. Verrà occupato come centro vaccinale almeno fino al 31 dicembre, poi ci saranno ulteriori valutazioni.

SAVIGLIANO



Crusà Neira – piazza della Misericordia. Resta aperto come grosso polo per l'area nord, alla stregua di Palazzo Bertello a Borgo San Dalmazzo. Il valore aggiunto è che si trova a due minuti a piedi dal presidio di Savigliano.

SALUZZO

Pala CrSaluzzo in via Don Soleri. Si sta valutando se tenerlo aperto per tre giorni a settimana o se spostare le vaccinazioni nel presidio ospedaliero.





MONDOVI'

Centro vaccinale Valauto, via Torino 77. Si rimane fino a fine novembre. Una volta dismesso si rientrerà sul presidio ospedaliero di Mondovì.

FOSSANO

Sede della Protezione civile. È parzialente chiuso, ma si continua con con giornate puntuali di vaccinazione. Si valuterà il da farsi in itinere, anche rispetto alle necessità di vaccinazione e alle condizione climatiche.





CEVA

Presidio ospedaliero. Il centro vaccinale è parzialmente chiuso alla stregua di Fossano. L'attività è ridimensionata in momenti puntuali e programmati di vaccinazioni durante la settimana.