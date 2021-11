Proteste no green pass, da sabato stretta sulle manifestazioni. Beppe Lauria: "Le nostre sono statiche. Continueremo a scendere in piazza" [VIDEO]

Sul tema stamattina 10 novembre abbiamo intervistato Beppe Lauria , tra i promotori del Comitato provinciale Free Vax-No green pass, che da mesi sta promuovendo manifestazioni e presidi in tutta la provincia. Stasera un ennesimo appuntamento, alle 20 in piazza Foro Boario a Cuneo. In caso di pioggia sarà in piazza Virginio.

In provincia di Cuneo, fino ad oggi, le manifestazioni sono sempre state statiche, per lo più in orario serale, quindi senza creare danni ai commercianti o creare disagi alla popolazione.

L’obiettivo è mantenere l’ordine pubblico, evitare assembramenti, danni per i commercianti, che ogni sabato soprattutto a Genova, Milano e Trieste vedono attraversare centinaia di manifestanti per le vie dello shopping, ma soprattutto evitare che la curva dei contagi si rialzi. Per questo, come già indicato ieri, sarà previsto l’obbligo di manifestare indossando la mascherina, anche all’aperto.

Il Viminale quindi vuole dare indicazioni omogenee per tutti, lasciando spazio alla trattativa tra organizzatori e istituzioni per non comprimere il diritto di manifestare senza far salire però la tensione. L’intenzione è consentire sit in lontani da obiettivi sensibili, come sedi di partito, sindacati e luoghi istituzionali. Saranno predisposti percorsi concordati che non seguano sempre lo stesso itinerario per non penalizzare i commercianti di una zona specifica. Qualora le regole non fossero rispettate, le forze dell’ordine interromperanno la manifestazione. Due sono gli obiettivi da perseguire: evitare assembramenti di No vax ma anche salvaguardare gli interessi dei negozianti.