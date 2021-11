Slc Cgil primo sindacato nelle elezioni delle Rsu alla SmurfitKappa, ex Burgo

Due delegati della Cgil eletti alla ex Burgo di Verzuolo, ora SmurfitKappa. Nelle elezioni delle Rsu tenutesi a fine ottobre 85 lavoratori su 156 hanno espresso il voto per il sindacato di via Coppino, l'86% degli aventi diritto.

"Con l’augurio di buon futuro allo stabilimento e alla collettività tutta - scrive in una nota la Cgil - proseguiremo come sempre il nostro lavoro con serietà e impegno. Grazie alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno dimostrato di crederci, grazie ai delegati eletti che rappresenteranno la nostra SLC CGIL nel migliore dei modi."

L'elezione arriva in un momento di importante transizione per la cartiera verzuolese. Dal 18 ottobre la Burgo Group è stata acquisita completamente dal marchio Smurfitkappa di Dublino, gigante del packaging e cartone ondulato, con 350 stabilimenti di produzione distribuiti nel mondo e oltre 46.000 dipendenti.