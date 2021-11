Un cuscino a forma di cuore per le donne operate di tumore al seno

L'Associazione DONNAPERDONNA di Cuneo dona un cuscino a forma di cuore alle donne operate di tumore al seno presso l’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo.

Il cuscino realizzato in fibra naturale e stoffa di cotone dal "Salotto delle donne” di Busca, ha una forma ergonomica ideata per dare sollievo alle donne che hanno subito un intervento per la rimozione del tumore al seno e con problematiche di linfodrenaggio, alleviando il fastidio nella posizione orizzontale e favorendone il riposo.

Oltre ad offrire un sollievo fisico, trasmette la vicinanza dell’Associazione e delle donne che lo hanno realizzato, favorendo così anche un benessere psicologico.

Tale cuscino potrà essere ritirato, previo appuntamento, presso la sede di Donnaperdonna in via Meucci 34, 1° piano – Cuneo, tutti i mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

CONTATTI DONNAPERDONNA

Cell. 333 8488593

Cell. 366 2832102

Cell. 333 7582556

Email: donnaperdonna.cuneo@libero.it

Email: info@donnaperdonnacuneo.it