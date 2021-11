Backstage torna giovedì sera... “Mamma, Papà parto per l’estero”

Torna giovedì 11 novembre in onda alle ore 21 la trasmissione Backstage condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, firmata targatocn.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 21.00 sulla Home Page di TargatoCN.it e sulla relativa pagina Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sul nostro giornale.

“Mamma, Papa’ parto per l’estero”. Giovedì 11 novembre alle ore 21.00, al centro della puntata, il racconto dell’esperienza di cinque cuneesi che hanno deciso di salire su un aereo che li portasse via da Cuneo. Tanti giovani hanno deciso di andare all’estero ad inseguire un sogno, una passione, un amore o più semplicemente spinti da una sfida personale e dalla voglia di conoscere. Ascolteremo le testimonianze dei ragazzi cuneesi in giro per il mondo, ma, seppur residenti in Paesi diversi, accomunati tutti da una qualità che al giorno d'oggi è fondamentale: la voglia di mettersi in gioco.

Ospiti della puntata la cuneese Giulia Genovese in video collegamento da Barcellona, i droneresi Fabio Massano e Alessandro Ghio, rispettivamente dalla Russia e dal Canada, il borgarino Kevin Giorgis dalla Svizzera, ma solo fino a sabato, perché poi partirà per Budapest e la cuneese Elena Pepino da Honolulu.

A chiudere, l'artista Danilo Paparelli con le sue vignette. Un prezioso contributo sarà fornito da Beppe Ghisolfi che, con un editoriale pungente e satirico, farà il punto sull’argomento della puntata. Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano. Autrice del programma, Charlotte Braghin.