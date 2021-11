La ricerca nel segno delle passioni con le collezioni Faliero Sarti, l’alta moda è su www.falierosarti.com

Su www.falierosarti.com è semplice scoprire l’esclusività di collezioni che vanno ad articolarsi in stole, sciarpe, scialli e foulard che diventano oggetti unici, come le passioni e la creatività da cui nascono. Le intuizioni di Monica Sarti reinterpretano tessuti raffinati, dal cashmere alla seta, coniugando un solido retroterra creativo con l’eco-sostenibilità. Il sito ufficiale accompagna il cliente lungo un’esperienza che permette un acquisto caratterizzato da pagamenti sicuri, rapida consegna, resi gratis e opzione di confezione regalo.

Falierosarti.compermette di cogliere le creazioni Faliero Sarti seguendo un approccio improntato alla semplicità, senza trascurare i vantaggi esclusivi dell’esperienza d’acquisto online. C’è, ad esempio, la nuova collezione sciarpe Autunno Inverno, che celebra la vita, l’artigianalità e la voglia di ripartire con rinnovata felicità e speranza.

Sono acquistabili poi i prodotti di Selezione in cashmere, sezione in cui tradizione e ricerca si uniscono in calde sciarpe fatte di cashmere, nonché i plaid e le coperte frutto di un’accurata selezione e attenzione per il dettaglio.

Ma si possono scegliere anche foulard e bandane reinterpretati in chiave contemporanea, stole eleganti e ricercate. A questi vanno ad aggiungersi i prodotti Cult (sciarpe intramontabili che attraversano le stagioni e arricchiscono la collezione di eleganza e classe) e quelli Bestseller (gli articoli più venduti della nuova collezione di sciarpe e stole Faliero Sarti).

Faliero Sarti Veste Natura rappresenta invece la nuova collezione in edizione limitata che celebra e rispetta la magia dell’ambiente. È composta da pezzi unici, realizzati artigianalmente impiegando foglie, fiori e bacche di stagione.

Insieme alle tante alternative, l’e-shop permette di usufruire di convenienti condizioni d’acquisto, tra cui pagamenti sicuri, via PayPal, consegne rapide e reso gratis. Senza contare la possibilità di usufruire della confezione regalo e della spedizione a costo zero per ordini di oltre 300 euro.

Faliero Sarti s’avvale inoltre di una rete di boutique collocate nelle cornici più prestigiose dello scenario nazionale, tra cui Firenze, Milano, Roma, Forte dei Marmi, Porto Rotondo, Cortina d’Ampezzo.

